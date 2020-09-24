Погоня Хэмилтона за рекордом Шумахера и надежды фанатов на Квята: что нужно знать о Гран-при России «Формулы-1»

С 25 по 27 сентября Сочи в седьмой раз примет этап «Формулы-1» Гран-при России. Эта гонка станет десятой в сезоне-2020. Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон постарается в пятый раз выиграть на «Сочи Автодроме» и сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству побед за карьеру. А гонщик AlphaTauri Даниил Квят будет бороться за право оказаться в первой десятке по итогам домашнего уикенда.

В прошлые годы вокруг Гран-при России ходили разговоры о том, что гонку лучше перенести с ранней осени на майские праздники, чтобы привлечь на неё как можно больше зрителей со всей страны. К счастью, этап сохранил своё место в календаре, и это по сути спасло его от отмены. Если бы заезды на «Сочи Автодроме» были запланированы на конец весны, то вполне возможно, что их бы постигла участь ряда Гран-при, которые так и не состоялись из-за пандемии COVID-19.

В итоге Гран-при России стал одной из немногих гонок, проведение которой мало у кого вызывало сомнение. Осенний этап недалеко от Европы оказался идеальным вариантом для того, чтобы помочь терпящему бедствие из-за коронавируса сезону, и вместо 17-го порядкового номера он получил десятый. Единственное, что будет отличать очередной гоночный уикенд на берегу Чёрного моря от всех предыдущих, — это количество зрителей на трибунах. Их число пришлось сократить до 32 тыс., но на фоне всех предыдущих этапов сезона, которые посетили суммарно меньше трёх тысяч гостей, это будет настоящий наплыв болельщиков.

Говоря о фаворитах гонки, в Сочи они остаются неизменными. Пилоты Mercedes ещё ни разу в истории Гран-при России не терпели на нём поражение. На вершину подиума поднимались разные гонщики, но все они представляли немецкую команду. Чаще других это делал Льюис Хэмилтон — «Сочи Автодром» принёс ему уже четыре победы, став одним из самых удачных для британца. Теперь эта трасса может помочь ему повторить рекорд Михаэля Шумахера по числу побед за карьеру. Великий немец выиграл 91 гонку, и Хэмилтон пока что отстаёт от него всего на один триумф.

Результаты текущего сезона пока не дают повода предполагать, что победная серия Mercedes в Сочи прервётся. Преимущество Хэмилтона в личном зачёте настолько велико, что он может сойти с дистанции хоть три раза подряд, и всё равно Максу Ферстаппену, который оставался без очков в двух последних гонках, не удастся его обогнать. В худшем случае британец передаст лидерство своему напарнику Валттери Боттасу, который и сам отстаёт от Хэмилтона на внушительные 55 очков.

Впрочем, в Mercedes не спешат заранее праздновать победу. Перед гонкой руководитель команды Тото Вольф напомнил, что на старте произойти может всё что угодно, и в этом сезоне его подопечные именно так и пропускали соперников вперёд. Трасса в Сочи как раз позволяет преследователям вырваться вперёд до первого крутого поворота.

«В Сочи находится хорошая для нас трасса, у нас отличный послужной список на ней. У автодрома довольно необычная схема, и одной из её особенностей является длинный путь от поул-позиции до первой зоны торможения. Из-за этого победитель квалификации не всегда находится в лучшем положении в начале гонки, так как преследователи могут пользоваться слип-стримом», — поделился ожиданиями Вольф.

Слова главы Mercedes подтверждаются результатами последних трёх Гран-при России, на которых победу одерживал тот, у кого не было поул-позиции. Но вряд ли пилоты немецкой команды станут добровольно отказываться от победы в квалификации, так как Ferrari — их единственный конкурент в прошлые годы — сейчас с трудом борется за очки, а Ферстаппен уже подзабыл, как выглядит финиш под клетчатым флагом. Помешать лидерам Кубка конструкторов сейчас может разве что целая серия непредвиденных обстоятельств, как это было на Гран-при Италии. При этом погода пока что всегда была на стороне Mercedes — дождевых гонок в Сочи ещё не было.

Российских болельщиков будет интересовать выступление Даниила Квята. Его результаты в двух последних гонках пока внушают оптимизм — пилот AlphaTauri занял девятое и седьмое места, набрав в четыре раза больше очков, чем за все предыдущие гонки сезона. Но не стоит забывать, что оба этапа прошли по нестандартному сценарию, и россиянину фартило, что он вообще доезжал до финиша.

В Сочи же Квяту традиционно не везёт — если не считать гонку 2015 года, когда у него в распоряжении был болид Red Bull, он больше ни разу не заезжал в первую десятку. С нынешней машиной переломить тенденцию будет очень сложно, хотя у его напарника Пьера Гасли получается не только набирать очки, но и выигрывать. Для Квята будет гораздо важнее добиться оптимального состояния болида и попытаться обойти партнёра по команде на своей трассе.

Кроме «королевских гонок» Сочи примет этап «Формулы-2», сезон в которой уже подходит к концу. А это значит, что борьба за чемпионство в младшей серии сейчас в самом разгаре. За него борются в том числе два россиянина, Роберт Шварцман и Никита Мазепин. У победителя сезона будет возможность пойти на повышение и заключить свой первый контракт в «Формуле-1», поэтому шанс на домашней трассе им упустить не хочется.

Лидером «Формулы-2» перед сочинским этапом является Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера. Шварцман проигрывает ему 21 очко, а Мазепин — 34. С одной стороны, это достаточно много, но с другой, за один Гран-при теоретически можно заработать до 48 баллов, а этапа в календаре осталось всего три. Обоим россиянам «Сочи Автодром» должен быть хорошо знаком, так что отечественным болельщикам гонки «Формулы-2» могут оказаться даже интереснее, чем вероятный дежурный успех Mercedes в главном заезде уикенда.