Гран-при Тосканы был остановлен после двух аварий

Этап Гран-при «Формулы-1» в Тоскане был прерван после того, как на старте гонки произошли две аварии.

На первом же круге в результате аварии выбыли Макс Ферстаппен из Red Bull и Пьер Гасли из Alpha Tauri. После этого на трассу выехала машина безопасности.

После возобновления гонки на шестом круге произошла новая авария — на этот раз сошли Карлос Сайнс (McLaren), Антонио Джовинацци (Alpha Tauri), Кевин Магнуссен (Haas) и Николас Латифи (Williams).

В паузе гонки было объявлено, что из-за перегрева тормозов не сможет продолжить гонку и Эстебан Окон, представляющий Renault.

После возобновления гонки на трассе остались 13 пилотов. Россиянин Даниил Квят после рестарта занимал девятую строчку.

Ранее Квят прокомментировал квалификацию Гран-при Тосканы.