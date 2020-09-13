Квята вызвали к стюардам на разбор массовой аварии на первом рестарте Гран-при Тосканы

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Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят был вызван к стюардам этапа Гран-при Тосканы для разбора массовой аварии, произошедшей на первом рестарте гонки.
Квята вызвали к стюардам на разбор массовой аварии на первом рестарте Гран-при Тосканы
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, судьи подозревают, что именно действия россиянина могли привести к столкновению четырёх болидов на стартовой прямой трассы «Муджелло». На разговор к стюардам также был вызвал пилот Williams Николас Латифи.

В документах FIA говорится, что россиянина подозревают в нарушении пункта 39.13 спортивного регламента, который требует после выключения автомобилем огней безопасности избегать произвольных ускорений и замедлений и любых действий, которые могут создать угрозы для других пилотов или сорвать рестарт.

В результате аварии с дистанции сошли Кевин Магнуссен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Латифи, а гонка была остановлена красными флагами для очистки трассы от разбитых болидов и обломков.

В итоге Квят, не пострадавший в инциденте, сумел финишировать на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы.

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