Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы

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Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят подвёл итоги своего выступления в гонке девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы
  • Reuters

«Это была очень интересная гонка. Очень запутанная гонка тоже. Но передо мной, на самом деле, происходило не так много всего, увы. При этом я всё равно доехал до финиша седьмым, что достаточно круто. Я доволен сегодняшним результатом сегодня. Я думаю, это был максимум», — приводит слова Квята Motorsport.

Россиянин стартовал 12-м и сумел завершить гонку на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы.

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