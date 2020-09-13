Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы
- Reuters
«Это была очень интересная гонка. Очень запутанная гонка тоже. Но передо мной, на самом деле, происходило не так много всего, увы. При этом я всё равно доехал до финиша седьмым, что достаточно круто. Я доволен сегодняшним результатом сегодня. Я думаю, это был максимум», — приводит слова Квята Motorsport.
Россиянин стартовал 12-м и сумел завершить гонку на седьмом месте.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы.