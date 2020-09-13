Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят подвёл итоги своего выступления в гонке девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.

«Это была очень интересная гонка. Очень запутанная гонка тоже. Но передо мной, на самом деле, происходило не так много всего, увы. При этом я всё равно доехал до финиша седьмым, что достаточно круто. Я доволен сегодняшним результатом сегодня. Я думаю, это был максимум», — приводит слова Квята Motorsport.

Россиянин стартовал 12-м и сумел завершить гонку на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы.