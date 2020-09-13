Квят и ещё 11 гонщиков получили предупреждения за аварию на рестарте Гран-при Тосканы

Стюарды девятого этапа «Формулы-1» Гран-при Тосканы вынесли предупреждения 12 пилотам по итогам разбора массовой аварии, произошедшей на первом рестарте гонки.

Как сообщает Motorsport, после разбора инцидента судьи пришли к выводу, что никого из пилотов нельзя полностью или преимущественно назвать главным виновником аварии, потому в качестве меры наказания было решено вынести предупреждения, которые получили Кевин Магнуссен, Даниил Квят, Николас Латифи, Александр Албон, Лэнс Стролл, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Джордж Расселл, Антонио Джовинацци и Карлос Сайнс.

В результате аварии с дистанции сошли Магнуссен, Джовинацци, Сайнс и Латифи, а гонка была остановлена красными флагами для очистки трассы от разбитых болидов и обломков.

Lap 7 restart at Mugello = carnage 😮 💥



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully 🙏#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/d8crtpUa9H — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Ранее сообщалось, что Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы.