Квят и ещё 11 гонщиков получили предупреждения за аварию на рестарте Гран-при Тосканы

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Стюарды девятого этапа «Формулы-1» Гран-при Тосканы вынесли предупреждения 12 пилотам по итогам разбора массовой аварии, произошедшей на первом рестарте гонки.
Квят и ещё 11 гонщиков получили предупреждения за аварию на рестарте Гран-при Тосканы
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, после разбора инцидента судьи пришли к выводу, что никого из пилотов нельзя полностью или преимущественно назвать главным виновником аварии, потому в качестве меры наказания было решено вынести предупреждения, которые получили Кевин Магнуссен, Даниил Квят, Николас Латифи, Александр Албон, Лэнс Стролл, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Джордж Расселл, Антонио Джовинацци и Карлос Сайнс.

В результате аварии с дистанции сошли Магнуссен, Джовинацци, Сайнс и Латифи, а гонка была остановлена красными флагами для очистки трассы от разбитых болидов и обломков.

Ранее сообщалось, что Квят доволен своим седьмым местом по итогам Гран-при Тосканы.

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