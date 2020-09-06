Авария Леклера, штраф Хэмилтона и финиш Квята в очках: чем завершился Гран-при Италии в «Формуле-1»

Пьер Гасли стал сенсационным победителем Гран-при Италии в «Формуле-1». Он вышел на первое место после рестарта из-за тяжёлой аварии Шарля Леклера и штрафа Льюиса Хэмилтона, который нарушил правила и заехал на закрытый пит-лейн. Даниил Квят стартовал с 11-го места и отыграл две позиции, показав свой лучший результат в этом сезоне.

Первый день

Италия в этом сезоне стала главным гоночным организатором в «Формуле-1». Ей выпала честь принимать сразу три этапа, причём пройдут они на трёх разных трассах. У пилотов появится возможность спустя долгое время оказаться на легендарном автодроме в Имоле, принимавшем у себя Гран-при Сан-Марино, и впервые познакомиться с «Муджелло» — домашним треком Ferrari. А начинать своеобразное итальянское турне они будут на хорошо знакомой «Монце», которая чаще любой другой трассы принимала у себя «королевские гонки».

Гран-при Италии проходит ранней осенью, и к этому моменту борьба за титул чемпиона мира обычно находится в самом разгаре. В этот раз «Монца» принимает лишь восьмую гонку сезона, но фаворит сезона уже давно стал очевиден и не подлежит обсуждению. Льюис Хэмилтон одержал пять побед из семи возможных и к приезду в Италию опередил Макса Ферстаппена на 47 очков, а напарника Валттери Боттаса — на 50 баллов. Где-то совсем далеко в общем зачёте находился Шарль Леклер, прервавший в прошлом году пятилетнюю гегемонию Mercedes в Монце.

В этом же году разница между немецкой конюшней и Ferrari стала колоссальной, что наглядно показала первая пятничная тренировка. Боттас и Хэмилтон привычно возглавили протокол, в то время как Леклер проиграл финну 1,2 секунды и занял 11-е место. Ещё хуже выступил Себастьян Феттель — он и вовсе оказался 19-м, хотя никаких видимых проблем у него не было. Тот же Ферстаппен в середине сессии врезался в защитный барьер, но вернулся на трассу и показал пятый результат.

Вечером картина не сильно поменялась. Пилоты Mercedes всё так же был недосягаемыми для остальных гонщиков. Лучший из преследователей Ландо Норрис уступал больше полу-секунды, что для такой короткой и скоростной трассы является настоящей пропастью. Леклер и Феттель во второй тренировке расположились в середине протокола. Итальянским болельщикам после этого впору было переключить своё внимание на другую местную команду AlphaTauri, тем более что Даниил Квят показал седьмое время, а Пьер Гасли — и вовсе четвёртое.

Второй день

Третья сессия свободных заездов в Монце стала в некотором роде исторической. С этого момента вступил в силу запрет на изменение настроек двигателя между квалификацией и гонкой, известный как «режим вечеринки». Раньше команды могли проводить определённые манипуляции с мотором, которые помогали добиваться преимущества в борьбе за поул-позицию. Активнее других этим правом пользовались в Mercedes. Но теперь эта практика подошла к концу, и в заключительной тренировке всем нужно было вернуться к тем настройкам, которые потом должны были действовать в гонке.

На расклад сил в пелотоне новые правила немного повлияли. Хотя лучшее время по-прежнему принадлежало Боттасу, другим пилотам теперь удалось к нему подтянуться. Между ним и Хэмилтоном оказались сразу три гонщика, а в секунде от финна расположились и вовсе 12 человек. Интрига ненадолго вернулась в «королевские гонки» прямо перед квалификацией.

Однако трасса в Монце оказалась не лучшим местом для технических нововведений. Ещё в прошлом году в квалификации возникла абсурдная ситуация, когда пилоты пропускали друг друга, чтобы воспользоваться слипстримом и показать более быстрые секунды — для такой тактики профиль трассы подходит идеально. В этом году организаторы ввели ограничение на максимальное время прохождения круга, но в первой сессии это всё равно не спасло от жёсткого трафика, в который попали почти все гонщики. В итоге никто не улучшил результаты первой попытки, и больше всего от этого пострадал Феттель — он смог получить лишь 17-е место на стартовой решётке.

Во второй сессии на трассе стало свободнее, и Хэмилтон смог побить абсолютный рекорд Монцы, а после небольшой паузы его время перекрыл Боттас. Доминирование Mercedes так никуда и не исчезло, но зато за ними борьба действительно обострилась. На третье место поднялся Карлос Сайнс, всего семь тысячных секунды ему проиграл Серхио Перес, а Ферстаппен показал пятый промежуточный результат. Даниил Квят был близок к тому, чтобы пробиться в финальную стадию, но уступил одну десятую секунды Александру Албону и стал 11-м. Россиянин при этом на две позиции обошёл Леклера, что было небольшим поводом для гордости.

В финале поул-позицию оспаривали только двое. Хэмилтон проехал по трассе так быстро, как никто другой в истории «Формулы-1». Его средняя скорость на лучшем круге превысила 264 км/ч, что стало абсолютным рекордом. Боттас тоже был невероятно быстр, но всё-таки уступил семь сотых секунды. За Mercedes образовался провал из почти семи десятых секунды, и лучшим среди всех остальных вновь оказался Сайнс, преследуемый Пересом и Ферстаппеном.

Гонка

11-е место Квята в квалификации позволяло ему самому выбрать шины перед гонкой, в то время как первая десятка должна была стартовать на самой мягкой резине. Россиянин неожиданно выбрал самый крепкий состав, и его примеру последовал только Феттель. Теоретически это давало возможность применить тактику с одним пит-стопом.

Едва погасли огни светофора, как произошёл первый сюрприз. Сайнс сразу же обошёл Боттаса, следом финна атаковали Перес, Норрис и Даниэль Риккардо на Renault. Упавший на шестое место пилот Mercedes пожаловался на прокол, но в команде заявили, что давление в шинах было в норме. Не удался старт и Квяту, которого сразу прошёл Эстебан Окон, но россиянин вернулся на 11-ю позицию благодаря контакту Гасли с Албоном, из-за которого гонщик Red Bull оказался на обочине.

Очередная катастрофа Ferrari же сюрпризом не была. У Феттеля уже на седьмом круге отказали тормоза, и после столкновения с полистироловыми барьерами он заехал в боксы. Не сильно лучше была ситуация у Леклера. Он застрял за Кими Райкконеном на 13-й позиции. В трафике находился и Квят, который хотел, чтобы Гасли его пропустил, но тот сам боролся с Оконом и не мог жертвовать собой ради напарника.

LAP 6/53



Vettel can't get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier



VET 📻: "Brakes failed. The brakes failed."#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/Vf8zO36lTC — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

На 20-м круге свой болид на обочине остановил Кевин Магнуссен. Обычный с виду сход оказал в итоге огромное влияние на гонку. Датчанин припарковал машину так неудачно, что пришлось выпускать автомобиль безопасности. Организаторы заодно временно закрыли пит-лейн, но этого не заметил Льюис Хэмилтон. Он хотел воспользоваться моментом, чтобы поменять шины, и таким образом нарушил правила, получив штраф в виде десятисекундной остановки на пит-лейне.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 20/53) ⚠️



Magnussen has pulled over ahead of the pit lane entry, and the Safety Car is deployed#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/WvUM49x5Vl — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Когда боксы открылись, почти все пилоты поменяли шины. В пелотоне всё перемешалось настолько сильно, что даже Леклер оказался на четвёртом месте после рестарта. Но надежда на подиум у Ferrari прожила недолго. Монегаск вскоре жёстко врезался в барьер из шин в знаменитом повороте Parabolica. Сам пилот избежал травм, но его машина сильно пострадала. Отбойник тоже был уничтожен, так что организаторам пришлось вывесить красные флаги и остановить гонку на целых полчаса.

SAFETY CAR (LAP 24/53)



The Safety Car comes back out as Leclerc has a frightening crash at Parabolica



Charles is out of the car and okay#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/BLUjaIGKwq — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

К моменту рестарта лидировал ещё не отбывший штраф Хэмилтон, за ним шли Стролл, Гасли, Райкконен и Антонио Джовинацци, который тоже не заметил красный сигнал светофора у пит-лейна. Канадский пилот Racing Point был единственным, кто перед аварией Леклера не менял шины, и во время вынужденной паузы он как раз смог спокойно взять самую свежую резину. Чтобы одержать сенсационную победу, Строллу требовалось сдерживать соперников в течение оставшихся 26 кругов и надеяться на то, что Хэмилтон не успеет отыграть потерянное время.

Но канадец ужасно стартовал во второй раз, и фактически на первое место поднялся Гасли, в то время как его напарник Квят замыкал первую десятку. В зоне подиума оказалась Райкконен и Сайнс. Хэмилтон решил как можно скорее отбыть штраф и сразу опустился на 17-е место с отставанием в 28 секунд от пилота AlphaTauri.

Гасли удалось оторваться на несколько секунд от Райкконена, который недолго сопротивлялся Сайнсу и Строллу. Теоретически догнать их мог бы Боттас, занимавший пятое место. Однако его темп так и оставался далёким от идеала, а заодно между ним и первой троицей держался Норрис, который был готов сдерживать пилота Mercedes ради успеха напарника.

Хэмилтону оставалось надеяться только на попадание в очковую зону, и в идеале ему надо было занять седьмое место, чтобы гарантированно остаться лидером чемпионата мира вплоть до Гран-при Айфеля в Германии. Этой цели британец всё-таки добился, поставив Квята на девятую итоговую позицию. Для россиянина этот результат стал лучшим в этом сезоне.

На последних кругах обострилась борьба и за первое место. Сайнс с каждым кругом немного догонял Гасли и в последний момент оказался на расстоянии для атаки. Но француз смог дотерпеть до финиша и одержать дебютную победу в карьере и вторую в истории для AlphaTauri на её родной земле. Сайнс и Стролл дополнили подиум, на котором не оказалось никого из Mercedes или Red Bull.