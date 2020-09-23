Источник: экс-руководитель Ferrari Доменикали возглавит «Формулу-1»
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Об этом сообщает издание RaceFans со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Нынешний руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри останется в серии на другой должности.
Доменикали присоединился к Ferrari в 1991 году, а в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял команду до 2014 года.
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