Источник: экс-руководитель Ferrari Доменикали возглавит «Формулу-1»

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Бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали станет главой «Формулы-1».
Источник: экс-руководитель Ferrari Доменикали возглавит «Формулу-1»
  • © REUTERS/Brandon Malone

Об этом сообщает издание RaceFans со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Нынешний руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри останется в серии на другой должности.

Доменикали присоединился к Ferrari в 1991 году, а в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял команду до 2014 года.

Ранее в Alpha Tauri назвали фантастическим выступление Квята в гонке Гран-при Тосканы.

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