В Alpha Tauri назвали фантастическим выступление Квята в гонке Гран-при Тосканы

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Руководитель команды «Формулы-1» Alpha Tauri Франц Тост прокомментировал выступление россиянина Даниила Квята в гонке девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
В Alpha Tauri назвали фантастическим выступление Квята в гонке Гран-при Тосканы
  • Reuters

«Даниил сегодня очень хорошо отработал, он сумел избежать хаоса на первом старте и закончил первый круг девятым перед первым красным флагом. Затем он снова хорошо стартовал и поднялся на седьмое место, на котором и финишировал. Он очень хорошо пилотировал, продемонстрировав фантастическое выступление. Первоначально мы планировали для Даниила стратегию с одним пит-стопом при старте на «медиуме» и переходе на «софт», но из-за красных флагов мы решили изменить тактику и отправлять его на трассу на «софте» после каждого из рестартов, что помогло улучшить работу машины», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.

Квят стартовал 12-м и сумел завершить гонку на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Квят и ещё 11 гонщиков получили предупреждения за аварию на рестарте Гран-при Тосканы.

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