В «Формуле-1» подтвердили, что Доменикали возглавит организацию

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Бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали станет главой «Формулы-1» с 2021 года.
В «Формуле-1» подтвердили, что Доменикали возглавит организацию
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Ф-1», он сменит на этом посту главу Liberty Media Чейза Кэри.

«Liberty Media подтверждает, что Стефано Доменикали займёт пост президента и генерального директора «Формулы-1» в январе 2021 года. Чейз Кэри перейдёт на должность неисполнительного председателя правления», — говорится в сообщении. 

Доменикали присоединился к Ferrari в 1991 году, а в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял команду до 2014 года.

Ранее сообщалось, что россияне записали видеообращение к Хэмилтону перед этапом «Формулы-1» в Сочи.

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