В «Формуле-1» подтвердили, что Доменикали возглавит организацию
- Reuters
Как сообщает пресс-служба «Ф-1», он сменит на этом посту главу Liberty Media Чейза Кэри.
«Liberty Media подтверждает, что Стефано Доменикали займёт пост президента и генерального директора «Формулы-1» в январе 2021 года. Чейз Кэри перейдёт на должность неисполнительного председателя правления», — говорится в сообщении.
Доменикали присоединился к Ferrari в 1991 году, а в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял команду до 2014 года.
Ранее сообщалось, что россияне записали видеообращение к Хэмилтону перед этапом «Формулы-1» в Сочи.