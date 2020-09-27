Триумф Боттаса, штраф Хэмилтона и финиш Квята в очках: чем завершился Гран-при России «Формулы-1» с аварией на старте

Пилот Mercedes Валттери Боттас стал победителем Гран-при России «Формулы-1». Его напарник, обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон стал только третьим, получив десятисекундный штраф за неправильную тренировку старта. Даниил Квят смог отыграть три позиции и финишировать восьмым, завоевав очки в третьей гонке подряд.

Старт воскресной гонки на Гран-при России едва не пришлось отложить из-за страшной аварии в «Формуле-2». Во время спринта Джек Эйткен и Лука Гьотто, боровшиеся за четвёртое место, столкнулись в повороте и вместе улетели в защитный барьер. Оба болида разбились, а машина итальянского пилота ещё и загорелась. К счастью, оба спортсмена серьёзно не пострадали, чего нельзя было сказать об отбойниках, которые пришлось срочно приводить в порядок, чтобы гонка «Формула-1» началась по расписанию.

Стартовое поле Гран-при России за ночь претерпело изменения. Александру Албону на Red Bull и Николасу Латифи на Williams пришлось заменить коробки передач, из-за чего они должны были потерять пять мест. На канадце это наказание не сильно сказалось, так как ему пришлось пропустить только Кими Райкконена на Alfa Romeo. А таиландский пилот опустился на 15-ю позицию, благодаря чему Даниил Квят отыграл одну строчку и мог стартовать 11-м.

Непосредственно перед началом гонки внимание стюардов привлёк Льюис Хэмилтон. В отношении обладателя поул-позиции провели расследование из-за тренировки старта в неположенном для этого месте. За пилотом Mercedes заметили сразу два таких нарушения, и его наказали в общей сложности десятисекундным штрафом, который он должен был отбыть во время пит-стопа. При определённых обстоятельствах такие санкции могли лишить его победы и повторения рекорда Михаэля Шумахера по выигранным гонкам за карьеру, а именно это было самым ожидаемым событием Гран-при России.

На старте Хэмилтон сохранил первое место, а его напарник Валттери Боттас вырвался на второе, обойдя Макса Ферстаппена на Red Bull. Контратаковать голландец не смог — гонка сразу была прервана из-за двойной аварии. Карлос Сайнс на McLaren срезал второй поворот, доставлявший массу проблем накануне, и врезался в стену. В четвёртом пострадал уже Лэнс Стролл из Racing Point, которого подтолкнул Шарль Леклер на Ferrari.

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Carlos Sainz was forced wide after the start - and hit the edge of the wall as he tried to rejoin the track 👀💥#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/SYczEWyUzD — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

До серии пит-стопов самым заметным пилотом на трассе был Квят. Хотя он так и остался 11-м после двух сходов, пилот Alpha Tauri смог затем сам обойти Ромена Грожана и Кевина Магнуссена на Haas. Следующей целью для Квята стал Леклер.

Квят ехал на самых жёстких шинах и мог повременить с пит-стопом. Хэмилтон же, вынужденный начать гонку на мягкой резине, свернул в боксы сразу после очередного быстрейшего круга. Там ему пришлось отбыть штраф и вернуться 11-м на трассу. Несколько позиций он отыграл сам, несколько пилотов сами уступили ему дорогу ради новых шин. Но Боттас в это время улучшал результаты один круг за другим. После своего пит-стопа он остался лидером и стабилизировал отрыв от Хэмилтона на уровне 20 секунд. Между ними ещё оставался Ферстаппен, так что британцу одержать победу стало практически нереально.

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Hamilton pits from P1, and serves his two five-second penalties on the stop ⏱️



He rejoins behind Sebastian Vettel in P10 #RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/K4vjaq3cf2 — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Квят провёл пит-стоп одним из последних и оказался на восьмом месте с хорошей перспективой для атаки Эстебана Окона из Renault. Некоторое время их действительно разделяло меньше секунды, но француз сумел наладить темп и создать комфортный задел. Позади в семи секундах от россиянина ехал его напарник Пьер Гасли. На позицию Квята он не претендовал и провёл ещё один пит-стоп, чтобы попытаться установить лучший круг в гонке, но отнять бонусное очко у Боттаса он так и не смог.

К последним кругам гонки интрига в распределении мест на подиуме совершенно исчезла. Ферстаппену удавалось иногда отыгрывать сразу по секунде за круг, но Боттас был слишком далеко, чтобы его это беспокоило. Хэмилтону вместо того, чтобы пытаться догнать голландца, стоило беречь шины и не подпускать к себе Серхио Переса из Racing Point. На финише он уступил Ферстаппену 15 секунд, так что одним только штрафом объяснить своё третье место лидер чемпионата не мог.

Победная серия Mercedes на Гран-при России продолжилась благодаря Боттасу. Финн выиграл свою вторую гонку за сезон и сократил отставание от Хэмилтона в чемпионате до 44 очков. Даниил Квят на последнем круге смог вновь приблизиться к Окону на позицию атаки, но всё-таки остался восьмым.