Гонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии

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Вторая гонка этапа «Формулы-2» в Сочи была прервана красными флагами из-за аварии, участниками которой стали пилот HitechGP Лука Гьотто и Джек Эйткен из Campos Racing.
Гонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии
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Гонщики вели борьбу на седьмом повороте. Эйткена немного сорвало с траектории, и он отправил Гьотто в отбойник. В итоге болид Гьотто загорелся, автомобиль Эйткена также улетел с трассы.

Гьотто успел покинуть машину. Отбойники разрушены в результате аварии.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер выиграл первую гонку «Формулы-2» в Сочи.

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