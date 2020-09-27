Гонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии
- @hitechgp
Гонщики вели борьбу на седьмом повороте. Эйткена немного сорвало с траектории, и он отправил Гьотто в отбойник. В итоге болид Гьотто загорелся, автомобиль Эйткена также улетел с трассы.
Гьотто успел покинуть машину. Отбойники разрушены в результате аварии.
Ранее сообщалось, что Мик Шумахер выиграл первую гонку «Формулы-2» в Сочи.
Huge crash! Ghiotto goes in the barrier hard battling with Aitken. He's ok!#F2#Formula2#RussianGPpic.twitter.com/Vx9tAyxpYG— F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) September 27, 2020