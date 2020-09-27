Опубликовано видео аварии, из-за которой была прервана гонка «Формулы-2» в Сочи

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В сети появилось видео серьёзной аварии с участием Луки Гьотто из HitechGP и Джека Эйткена из Campos Racing на седьмом повороте во время второй гонки этапа «Формулы-2» в Сочи.
Опубликовано видео аварии, из-за которой была прервана гонка «Формулы-2» в Сочи
  • @fiaf2championship
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Ролик опубликован пресс-службой «Формулы-2».

Гонщики вели борьбу на седьмом повороте. Эйткена немного сорвало с траектории, и он отправил Гьотто в отбойник. В итоге болид Гьотто загорелся, автомобиль Эйткена также улетел с трассы. Гьотто успел покинуть машину. Отбойники были разрушены в результате аварии.

Ранее сообщалось, что вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии.

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