Опубликовано видео аварии, из-за которой была прервана гонка «Формулы-2» в Сочи

В сети появилось видео серьёзной аварии с участием Луки Гьотто из HitechGP и Джека Эйткена из Campos Racing на седьмом повороте во время второй гонки этапа «Формулы-2» в Сочи.

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Ролик опубликован пресс-службой «Формулы-2». Гонщики вели борьбу на седьмом повороте. Эйткена немного сорвало с траектории, и он отправил Гьотто в отбойник. В итоге болид Гьотто загорелся, автомобиль Эйткена также улетел с трассы. Гьотто успел покинуть машину. Отбойники были разрушены в результате аварии. Ранее сообщалось, что вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии. This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020