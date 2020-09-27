Опубликовано видео аварии, из-за которой была прервана гонка «Формулы-2» в Сочи
- @fiaf2championship
Ролик опубликован пресс-службой «Формулы-2».
Гонщики вели борьбу на седьмом повороте. Эйткена немного сорвало с траектории, и он отправил Гьотто в отбойник. В итоге болид Гьотто загорелся, автомобиль Эйткена также улетел с трассы. Гьотто успел покинуть машину. Отбойники были разрушены в результате аварии.
Ранее сообщалось, что вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии.
This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩— Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020
Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2pic.twitter.com/qPexWLQjaf