Вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии

Гоночная дирекция Гран-при России приняла решение не возобновлять вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи после серьёзной аварии с участием Луки Гьотто из HitechGP и Джека Эйткена из Campos Racing на седьмом повороте.

Это связано с тем, что восстановление барьеров на месте аварии займёт слишком много времени.

В связи с этим позиции пилотов зафиксированы после пятого круга. Таким образом, победителем гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi Racing. Второе место занял россиянин Никита Мазепин из HitechGP, а тройку лучших замкнул немец Мик Шумахер из Prema.

Ещё один российский пилот Роберт Шварцман, являющийся напарником Шумахера, стал десятым. Артём Маркелов из BWT HWA Racelab — 12-й.

Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии.