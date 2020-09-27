Вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии
- @gyzhou_33
Это связано с тем, что восстановление барьеров на месте аварии займёт слишком много времени.
В связи с этим позиции пилотов зафиксированы после пятого круга. Таким образом, победителем гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi Racing. Второе место занял россиянин Никита Мазепин из HitechGP, а тройку лучших замкнул немец Мик Шумахер из Prema.
Ещё один российский пилот Роберт Шварцман, являющийся напарником Шумахера, стал десятым. Артём Маркелов из BWT HWA Racelab — 12-й.
Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии.