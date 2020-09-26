Поул-позиция Хэмилтона, разбитый болид Феттеля и 12-е место Квята: как прошла квалификация Гран-при России в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России. Он с большим трудом пробился в финальный сегмент из-за аварии Себастьяна Феттеля, однако стал обладателем поул-позиции и установил новый рекорд «Сочи Автодрома». Даниил Квят в первой части показал третье время, но в итоге занял 12-е место, с которого будет стартовать в воскресной гонке.

Провал Шварцмана и надежда на Квята

Субботний день на «Сочи Автодроме» начался с неприятной новости для российских болельщиков. До третьей сессии свободных заездов состоялась основная гонка в «Формуле-2». Стартовавшему с седьмой позиции Роберту Шварцману было остро необходимо навязать борьбу своему напарнику и лидеру серии Мику Шумахеру, чтобы сохранить шансы на завоевание титула.

Однако для молодого российского гонщика всё прошло крайне плохо. Он стартовал медленно, а на пит-стопе механики долго меняли колесо, хотя чуть ранее без заминок обновили резину Шумахеру-младшему. Шварцман откатился далеко от лидерской группы и застрял в трафике. Спасти уикенд было бы возможно, если бы он финишировал десятым и получил поул-позицию на воскресный спринт, но в итоге пилот Prema стал лишь 11-м. Если до Гран-при России Шварцман оставался претендентом на победу в сезоне и претендовал на попадание в «Формулу-1», то теперь повышение практически гарантировано Шумахеру.

Поднять настроение собравшимся на трибунах зрителям оставалось только Даниилу Квяту. Накануне он оптимистично заявлял, что будет готов бороться в квалификации за попадание в первую десятку, что для команды AlphaTauri является нечастым событием. Свои слова гонщик подтвердил в субботней тренировке.

К моменту выезда болидов «Формулы-1» сочинская трасса всё ещё не располагала достаточным сцеплением — отработанной резины хватало только на несколько зон торможения. Хотя таких серьёзных аварий, как накануне, больше не было, некоторые пилоты всё-таки вылетали на обочину. Эта участь постигла и напарника Квята — Пьера Гасли, и Валттери Боттаса на Mercedes, и Ромена Грожана из Haas. Все трое при этом избежали серьёзных последствий.

На протяжении 40 минут сессии лидерство удерживал Валттери Боттас, выигравший обе тренировки в пятницу. Но когда пилоты приступили к симуляции квалификации, вперёд вырвался Льюис Хэмилтон. Лидер чемпионата превзошёл напарника на 0,776 секунды, оформив очень весомую заявку на поул-позицию. Боттас ничем ответить не смог и был вынужден довольствоваться вторым местом, к которому подобралась целая группа пилотов. Лучшим среди них оказался Карлос Сайнс на McLaren. Квят показал девятое время.

Авария Феттеля и спасение Хэмилтона

К началу квалификации небо над Сочи затянулось облаками, температура воздуха упала, но трасса оставалась всё такой же нагретой. Условия по сравнению с третьей тренировкой поменялись, и пилотам стало особенно трудно проходить второй поворот, за срезку которого маршалы отменяли время на всём круге.

В эту ловушку попали как пилоты без серьёзных амбиций, так и Льюис Хэмилтон. Ему пришлось дважды проезжать быстрейший круг, чтобы в итоге уступить Боттасу три десятые секунды. Во второй волне лучшим после пилотов Mercedes неожиданно стал Квят — благодаря быстрейшему третьему сектору он поднялся на третье место. Выход во вторую часть квалификации получился очень уверенным, чего нельзя было сказать о гонщиках Ferrari — Шарль Леклер и Себастьян Феттель прошли дальше с последних необходимых для этого позиций.

После небольшой паузы Хэмилтон выехал на трассу на шинах средней жёсткости и сразу сотворил маленькое чудо. Он почти на секунду обошёл Боттаса и всех остальных пилотов, которые выбрали резину помягче. Однако лидер чемпионата не избежал ошибки и срезал 18-й поворот, за что его время снова аннулировали. Лидерство тем временем захватил Даниэль Риккардо на Renault, показавший накануне свою скорость в свободных сессиях.

Тем временем между третьей и 12-й позициями было всего 0,3 секунды, а Хэмилтон ещё не сказал своего слова. И в тот момент, когда многие уже взяли разгон и начали бороться с секундомером, свой болид разбил Феттель. Второй сегмент пришлось остановить за 2 минуты 15 секунд до его окончания. Существовала вероятность, что кому-то просто не хватит времени для второй попытки, и остаться без неё мог в том числе Хэмилтон.

После рестарта пилот Mercedes выехал на трассу на мягких шинах, которые хотел поберечь для гонки, срезал второй поворот и немного затормозил перед финишем, когда время уже было на исходе. Но он всё-таки нырнул под клетчатый флаг, проехал быстрейший круг и занял спасительное четвёртое место. Подняться в первую десятку смог также Александр Албон на Red Bull, а это означало, что на 12-е место откатился Квят, так и не сумевший улучшить своё время. В воскресенье он будет стартовать с шестого ряда вместе с Шарлем Леклером.

За поул-позицию сражались друг с другом Хэмилтон и Боттас. Но серьёзной борьбы в третьем сегменте квалификации не получилось — британец сразу проехал круг на 0,8 секунды быстрее. Во второй попытке он улучшил своё время, побив абсолютный рекорд «Сочи Автодрома». Боттас не только не ответил, но и пропустил вперёд Макса Ферстаппена, у которого теперь будет шанс добыть для Red Bull первый подиум в Сочи. Во втором ряду стартового поля также будет Серхио Перес из Racing Point.