Боттас выиграл Гран-при России, Квят — восьмой

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в гонке десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при России.

Боттас, стартовавший третьим, первым пересёк финишную линию автодрома в Сочи.

Второе место занял голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку призёров замкнул получивший 10-секундный штраф лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят стартовал 12-м и сумел завершить гонку на восьмой позиции.

CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX 🏆



Confirmation of the win for @ValtteriBottas - the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/qDRJPGg4YU — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Ранее сообщалось, что вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии.