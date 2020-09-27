Боттас выиграл Гран-при России, Квят — восьмой

Короткая ссылка
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в гонке десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
Боттас выиграл Гран-при России, Квят — восьмой
  • Reuters

Боттас, стартовавший третьим, первым пересёк финишную линию автодрома в Сочи.

Второе место занял голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку призёров замкнул получивший 10-секундный штраф лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят стартовал 12-м и сумел завершить гонку на восьмой позиции. 

Ранее сообщалось, что вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить