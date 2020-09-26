Квят о квалификации Гран-при России: я относительно доволен результатом

Короткая ссылка
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
Квят о квалификации Гран-при России: я относительно доволен результатом
  • Reuters

«Сильная сессия, я относительно доволен результатом, потому что при такой стартовой позиции мы можем завтра бороться. Думаю, гонка будет интересной, она предоставит много возможностей. Нам просто не повезло с красным флагом во втором сегменте. Думаю, если бы сессия не была прервана, мы могли бы пройти в третий сегмент. У меня были хорошие ощущения от машины, да и вчера тоже было неплохо, а наш гоночный темп выглядит конкурентоспособным. Так что нужно выжать максимум из всех шансов, которые представятся, чтобы побороться за очки», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

По итогам квалификации российский пилот занял 12-е место.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить