Квят о квалификации Гран-при России: я относительно доволен результатом

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при России.

«Сильная сессия, я относительно доволен результатом, потому что при такой стартовой позиции мы можем завтра бороться. Думаю, гонка будет интересной, она предоставит много возможностей. Нам просто не повезло с красным флагом во втором сегменте. Думаю, если бы сессия не была прервана, мы могли бы пройти в третий сегмент. У меня были хорошие ощущения от машины, да и вчера тоже было неплохо, а наш гоночный темп выглядит конкурентоспособным. Так что нужно выжать максимум из всех шансов, которые представятся, чтобы побороться за очки», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

По итогам квалификации российский пилот занял 12-е место.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России.