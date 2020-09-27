Костин заявил, что пока рано вести переговоры о продлении контракта на проведение Гран-при России

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал ситуацию с продлением контракта на проведение в Сочи этапа «Формулы-1» — Гран-при России.

«Очень важно, что удалось провести этот этап со зрителями. Всего ожидается 30 тыс. болельщиков — это полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора. Мы общались с организаторами, с совладельцами — говорят, этап в Сочи вызывает огромный интерес. Мы считаем, что это важное международное соревнование, которое важно проводить в России, и это серьёзно повышает интерес к автоспорту в стране. Вопрос по продлению контракта будет обсуждаться, но на данный момент говорить об этом немного рановато», — приводит слова Костина ТАСС.

Действующее соглашение на проведение этапа рассчитано до 2025 года. Сочи принимает Гран-при «Формулы-1» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл Гран-при России.