«Лишил себя шанса на продолжение карьеры»: устроивший дебош на ЧМ итальянский картингист объявил об уходе из спорта

Итальянскому автогонщику Луке Корбери грозит пожизненная дисквалификация. На соревнованиях по картингу он попытался устроить аварию во время заезда, а после вместе с отцом избил соперника. В отношении оскандалившегося спортсмена начато расследование, бывший пилот «Формулы-1» Баттон потребовал отстранить его до конца жизни. Сам Корбери объявил, что добровольно отказывается от участия в любых состязаниях.

Итальянский гонщик Лука Корбери в одночасье превратился в главного антигероя автоспорта. 23-летний пилот создал аварийную ситуацию во время гонки на картах и устроил драку со своим соперником Паоло Ипполито. Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование в отношении виновника, который, не дожидаясь итогов разбирательства, объявил о завершении карьеры и уходе из спорта.

Вопиющий случай произошёл во время финального этапа чемпионата мира по картингу в классе KZ, который состоялся в итальянском Лонато. Корбери — уже не постоянный участник гонок и заявляется на них лишь время от времени ради собственного удовольствия. Трасса в Лонато принадлежит его семье, и поэтому в этот раз он сел за руль карта.

На девятом круге в борьбе за 15-е место он не смог избежать столкновения с Ипполито. Последний нарушил правила и тем самым спровоцировал аварию. Лука вылетел с трассы, разбился о стену и был вынужден закончить гонку. Однако он не покинул автодром, а остался, чтобы отомстить своему обидчику. Пилот взял отвалившийся бампер, подождал, когда мимо него будет проезжать Паоло, и бросил в него запчасть. Корбери не попал в Ипполито, но бампер задел одного из ехавших следом гонщиков. К счастью, в результате этого инцидента никто на трассе не пострадал.

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi - whose family operate the venue - threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH — RaceFans (@racefansdotnet) October 4, 2020

После этого Корбери направился в боксы, не обращая внимания на делавших ему замечания стюардов. Спустя некоторое время Корбери напал на Ипполито, пока тот работал с машиной, повалил соперника на землю и начал наносить удары руками. Пилотов быстро разняли, но затем на Ипполито набросился ещё один мужчина. Позже выяснилось, что это был отец Корбери. Окружающим понадобилось некоторое время, чтобы утихомирить обе стороны конфликта.

Стюарды, работавшие на гонке, в итоге дисквалифицировали обоих пилотов. Ипполито был наказан за манёвр, который привёл к столкновению с Корбери, а тот понёс такое же наказание, но за то, что в другом эпизоде выехал за пределы трассы.

Последующие действия итальянского пилота теперь будет рассматривать Международная комиссия картинга, входящая в структуру FIA. Её президент, известный в прошлом пилот «Формулы-1» Фелипе Масса, пообещал наказать Луку по всей строгости принятых в автоспорте правил.

«Такое поведение неприемлемо для нашего вида спорта. Подобные действия должны иметь определённые последствия», — написал Масса у себя в Instagram.

Бывший чемпион мира в королевских гонках Дженсон Баттон призвал навечно дисквалифицировать Корбери и его отца. Свои слова он подкрепил видеозаписью, на которой видно, как они оба напали на Ипполито.

«Своим отвратительным поведением на чемпионате мира по картингу Лука Корбери только что лишил себя какого-либо шанса на продолжение карьеры в гонках. Его отец, владелец трассы, с силой толкнул человека в стену. Пожалуйста, дисквалифицируйте пожизненно этих двух идиотов», — отреагировал Баттон.

Сам Корбери вскоре осознал тяжесть своих поступков и принёс извинения в Facebook. Он пообещал больше никогда не участвовать в гонках независимо от того, что в отношении него покажет расследование FIA.

«Я хочу извиниться перед автогоночным сообществом за то, что сделал. Моим постыдным действиям не может быть никаких оправданий. За 15 лет своей карьеры я никогда не делал ничего подобного, и я искренне надеюсь, что мы не увидим чего-то похожего в будущем. Я решил до конца жизни больше не принимать участия в гоночных соревнованиях. И это не самосуд, а просто правильный поступок. Моя семья связана с картингом с 1985 года. Мы видели, как он развивался, видели лучшие и худшие моменты. Этот эпизод запомнится как один из худших в нашем виде спорта, и этого я забыть никогда не смогу. Я не прошу о снисхождении, поскольку не заслуживаю его. Я готов понести любое наказание», — написал Корбери, после чего удалился из всех социальных сетей.

В прошлом Корбери был подающим надежды пилотом в картинге. В 2012 году он стал победителем Кубка мира в классе KF3, обойдя будущих гонщиков «Формулы-1» Джорджа Рассела и Лэнса Стролла. Однако добиться более существенных успехов итальянцу не удалось, и вскоре он прекратил активные выступления.