Источник: Мазепин может заменить Квята в Alpha Tauri

Российский гонщик «Формулы-2» Никита Мазепин может продолжить карьеру в команде «Формулы-1» Alpha Tauri.

Об этом сообщает Motorsport. По информации источника, отец Никиты — Дмитрий Мазепин в Сочи встречался с советником Red Bull Хельмутом Марко. Также на встрече присутствовал Оливер Оукс, руководитель Hitech. Как сообщает источник, Дмитрий Мазепин предложил Red Bull спонсорский бюджет. Издание предполагает, что Никита Мазепин может заменить в составе Alpha Tauri своего соотечественника Даниила Квята.

Alpha Tauri является дочерней командой Red Bull. В нынешнем сезоне Даниил Квят занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, набрав 14 очков за 10 этапов.

Ранее сообщалось, что Honda покинет «Формулу-1» после сезона-2021.