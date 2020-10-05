Источник: Мазепин может заменить Квята в Alpha Tauri

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Российский гонщик «Формулы-2» Никита Мазепин может продолжить карьеру в команде «Формулы-1» Alpha Tauri.
Источник: Мазепин может заменить Квята в Alpha Tauri
  • Reuters

Об этом сообщает Motorsport. По информации источника, отец Никиты — Дмитрий Мазепин в Сочи встречался с советником Red Bull Хельмутом Марко. Также на встрече присутствовал Оливер Оукс, руководитель Hitech. Как сообщает источник, Дмитрий Мазепин предложил Red Bull спонсорский бюджет. Издание предполагает, что Никита Мазепин может заменить в составе Alpha Tauri своего соотечественника Даниила Квята. 

Alpha Tauri является дочерней командой Red Bull. В нынешнем сезоне Даниил Квят занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, набрав 14 очков за 10 этапов.

Ранее сообщалось, что Honda покинет «Формулу-1» после сезона-2021.

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