Российский пилот Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1»

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Российский гонщик команды «Формулы-2» Prema и академии Ferrari Роберт Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1».
Российский пилот Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1»
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Ferrari.

«Ты никогда не забудешь свой первый раз. Гордимся тобой, Роберт», — говорится в сообщении.

В заезде во Фьорано 21-летний россиянин протестировал болид Ferrari образца 2018 года — SF71H.

Ранее сообщалось, что Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.

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