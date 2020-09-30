Российский пилот Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1»
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Ferrari.
«Ты никогда не забудешь свой первый раз. Гордимся тобой, Роберт», — говорится в сообщении.
В заезде во Фьорано 21-летний россиянин протестировал болид Ferrari образца 2018 года — SF71H.
Ранее сообщалось, что Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.
You never forget your first time 🏎 Proud of you @ShwartzmanRob ❤️ #RoadToF1#FDApic.twitter.com/tiH7zZBeqn— FerrariDriverAcademy (@insideFDA) September 30, 2020