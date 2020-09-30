Российский пилот Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1»

Российский гонщик команды «Формулы-2» Prema и академии Ferrari Роберт Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1».

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Ferrari.

«Ты никогда не забудешь свой первый раз. Гордимся тобой, Роберт», — говорится в сообщении.

В заезде во Фьорано 21-летний россиянин протестировал болид Ferrari образца 2018 года — SF71H.

Ранее сообщалось, что Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.