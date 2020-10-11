Квят о квалификации Гран-при Айфеля: мне понравился этот вызов, получил удовольствие

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 11-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.

«Было холодно. Мы должны были проанализировать все данные после третьей практики очень быстро, чтобы понять, какие настройки будут подходящими в таких условиях. Мне понравился этот вызов, получил удовольствие», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что сегодня у команды не было прекрасного темпа, но он был не плохим.

«оворя это, должен добавить, что остался доволен кругом. На кону было не так уж и много, ведь отставание от третьего сегмента было немного большим, чем обычно. Что касается гонки, то шансы на очки есть всегда, так как в воскресенье мы выступаем лучше, чем в квалификациях», — добавил Квят.

По итогам квалификации российский пилот занял 13-е место.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфел.