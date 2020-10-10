Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й

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Финский пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й
  • Reuters

В своей лучшей попытке Боттас преодолел круг по трассе «Нюрбургринг» за 1 минуту 25,269 секунды.

Второй результат показал шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Тройку замкнул нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, не сумевший попасть в третий сегмент квалификации, занял 13-е место в итоговом протоколе.

Ранее сообщалось, что Хюлькенберг заменит заболевшего Стролла на Гран-при Айфеля.

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