Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й
- Reuters
В своей лучшей попытке Боттас преодолел круг по трассе «Нюрбургринг» за 1 минуту 25,269 секунды.
Второй результат показал шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Тройку замкнул нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, не сумевший попасть в третий сегмент квалификации, занял 13-е место в итоговом протоколе.
Valtteri Bottas takes his third pole of 2020 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/HuVxR8hykj— Formula 1 (@F1) October 10, 2020
Ранее сообщалось, что Хюлькенберг заменит заболевшего Стролла на Гран-при Айфеля.