Сын Шумахера заявил, что готов заменить Грожана на последнем этапе сезона «Формулы-1»

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Немецкий пилот Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, заявил, что готов заменить французского гонщика Haas Ромена Грожана на последнем этапе сезона.
Сын Шумахера заявил, что готов заменить Грожана на последнем этапе сезона «Формулы-1»
  • Reuters

«Будет здорово, если меня сочтут готовым сделать это, я чувствую, что готов. Три свободные практики дадут время на изучение поведения болида на трассе. Это было бы вызовом, но, честно говоря, я уверен, что мне ещё представится шанс познакомиться с машиной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону», — цитирует Шумахера Racefans.

Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна. 2 декабря он был выписан из больницы. Далее он продолжит лечение на дому. У пилота диагностированы ожоги внешней стороны рук.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер будет выступать за команду «Формулы-1» Haas в сезоне-2021.

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