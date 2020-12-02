Сын Шумахера заявил, что готов заменить Грожана на последнем этапе сезона «Формулы-1»

Немецкий пилот Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, заявил, что готов заменить французского гонщика Haas Ромена Грожана на последнем этапе сезона.

«Будет здорово, если меня сочтут готовым сделать это, я чувствую, что готов. Три свободные практики дадут время на изучение поведения болида на трассе. Это было бы вызовом, но, честно говоря, я уверен, что мне ещё представится шанс познакомиться с машиной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону», — цитирует Шумахера Racefans.

Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна. 2 декабря он был выписан из больницы. Далее он продолжит лечение на дому. У пилота диагностированы ожоги внешней стороны рук.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер будет выступать за команду «Формулы-1» Haas в сезоне-2021.