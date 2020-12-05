Чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет

Cоветский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь футболиста Анастасия Понедельник.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

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