Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике.
Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Оставшиеся матчи 17-го тура пройдут 6 и 7 декабря.

5 декабря стало известно что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев сравнил победный гол Понедельника в финале Евро с полётом Гагарина.

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