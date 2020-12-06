Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Оставшиеся матчи 17-го тура пройдут 6 и 7 декабря.

5 декабря стало известно что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев сравнил победный гол Понедельника в финале Евро с полётом Гагарина.