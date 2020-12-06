Пономарёв вспомнил, как Понедельник смешил народ анекдотами

Ветеран сборной СССР Владимир Пономарёв вспомнил Виктора Понедельника, который скончался на 84-м году жизни.

По словам Пономарёва, они находились в прекрасных отношениях и успели поиграть вместе за советскую сборную. Он также заметил, что в последние три года Понедельник чувствовал себя плохо.

«Тяжёлая была у него судьба. Константин Бесков его на чемпионат мира не взял. В Ростове прошли его лучшие годы, его там очень любили, он был национальным героем — фактурный, забивной парень. Особенно головой очень хорошо играл. Был очень мягким человеком, вообще нескандальный, очень добрый. Всегда смешил народ анекдотами», — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Понедельник будет похоронен в Ростове-на-Дону.