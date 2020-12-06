Гамула о Понедельнике: он всегда помогал ростовскому футболу

Короткая ссылка
Бывший игрок СКА и «Ростсельмаша», а ныне тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула вспомнил Виктора Понедельника, который скончался на 84-м году жизни.
Гамула о Понедельнике: он всегда помогал ростовскому футболу
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По словам специалиста, утрата невосполнима для его поколения.

«Очень любили и уважали этого человека и даже памятник поставили ещё при жизни на стадионе «Олимп-2». Всегда о нём с теплотой, душой говорили болельщики, обозреватели и специалисты. Он был очень отзывчивый человек, всегда приходил на помощь, когда были какие-то проблемы, всегда помогал ростовскому футболу как истинный ростовчанин. Скорбим очень», — сказал Гамула в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что о Понедельнике высказался Анатолий Бышовец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить