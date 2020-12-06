Гамула о Понедельнике: он всегда помогал ростовскому футболу

Бывший игрок СКА и «Ростсельмаша», а ныне тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула вспомнил Виктора Понедельника, который скончался на 84-м году жизни.

По словам специалиста, утрата невосполнима для его поколения.

«Очень любили и уважали этого человека и даже памятник поставили ещё при жизни на стадионе «Олимп-2». Всегда о нём с теплотой, душой говорили болельщики, обозреватели и специалисты. Он был очень отзывчивый человек, всегда приходил на помощь, когда были какие-то проблемы, всегда помогал ростовскому футболу как истинный ростовчанин. Скорбим очень», — сказал Гамула в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что о Понедельнике высказался Анатолий Бышовец.