Гамула о Понедельнике: он всегда помогал ростовскому футболу
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- РИА Новости
По словам специалиста, утрата невосполнима для его поколения.
«Очень любили и уважали этого человека и даже памятник поставили ещё при жизни на стадионе «Олимп-2». Всегда о нём с теплотой, душой говорили болельщики, обозреватели и специалисты. Он был очень отзывчивый человек, всегда приходил на помощь, когда были какие-то проблемы, всегда помогал ростовскому футболу как истинный ростовчанин. Скорбим очень», — сказал Гамула в эфире «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что о Понедельнике высказался Анатолий Бышовец.