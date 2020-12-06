Бышовец заявил, что Понедельника отличала креативность на поле

Известный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на кончину легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

Специалист выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Понедельник, как игрок и как человек, — это отображение эпохи, не только в футболе, но и в искусстве, литературе. Мы помним выигранный Кубок Европы и всю команду. Его отличала креативность на поле. Это присуще всем интеллигентным людям, когда нет никакой искусственности в оценке. Конечно, это глубина и понимание футбола», — приводит слова Бышовца сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что о Понедельнике вспомнил Юрий Сёмин.