Бышовец заявил, что Понедельника отличала креативность на поле

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Известный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на кончину легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.
Бышовец заявил, что Понедельника отличала креативность на поле
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Специалист выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Понедельник, как игрок и как человек, — это отображение эпохи, не только в футболе, но и в искусстве, литературе. Мы помним выигранный Кубок Европы и всю команду. Его отличала креативность на поле. Это присуще всем интеллигентным людям, когда нет никакой искусственности в оценке. Конечно, это глубина и понимание футбола», — приводит слова Бышовца сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что о Понедельнике вспомнил Юрий Сёмин.

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