Сёмин вспомнил общение с Понедельником в «Спартаке»

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Известный футбольный тренер Юрий Сёмин вспомнил советского футболиста Виктора Понедельника, который скончался на 84-м году жизни.
Сёмин вспомнил общение с Понедельником в «Спартаке»
  • © fclm.ru

По мнению специалиста, этот человек был олицетворением побед российского футбола на мировой арене.

«Виктор и в жизни послефутбольной сделал многое для развития нашего вида спорта, был редактором «Футбола». При нём этот журнал был всегда объективным, привлекал много людей. Мне удалось с ним пообщаться в «Спартаке» в 1965 году, когда мы были на международном турнире в Израиле, остались очень ценные воспоминания и памятная фотография. Это человек с большой буквы. Очень грустно, что он нас покинул», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой призвал переименовать в честь Понедельника стадион или улицу в Ростове.

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