Гол Каземиро помог «Реалу» обыграть «Атлетико» в матче Примеры

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В рамках 13-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал победу над столичным «Атлетико».

Встреча, проходившая на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. 

Забитые мячи в матче на счету Каземиро и Яна Облака, который направил мяч в собственные ворота.

Несмотря на поражение, «Атлетико» сохранил лидерство в турнирной таблице, имея 26 очков. «Реал» занимает третью строчку, отставая на три очка и имея на один матч больше.

Ранее «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком» в матче Примеры.

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