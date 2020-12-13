Гол Каземиро помог «Реалу» обыграть «Атлетико» в матче Примеры
Встреча, проходившая на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Забитые мячи в матче на счету Каземиро и Яна Облака, который направил мяч в собственные ворота.
Несмотря на поражение, «Атлетико» сохранил лидерство в турнирной таблице, имея 26 очков. «Реал» занимает третью строчку, отставая на три очка и имея на один матч больше.
Ранее «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком» в матче Примеры.