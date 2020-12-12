«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком» в матче Примеры

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«Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью в матче 13-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 2:2.

«Валенсия» забила первой. На 26-й минуте пенальти реализовал Карлос Солер.

«Атлетик» ответил голами Асьера Вильялибре, забившего на 55-й минуте, и Рауля Гарсии, реализовавшего пенальти на 79-й минуте.

«Валенсия» сумела уйти от поражений благодаря голу Ману Вальехо на 83-й минуте.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 60-й минуте, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ высказался о возможном трансфере Лионеля Месси.

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