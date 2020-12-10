Президент ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси

Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о возможном подписании форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Вы знаете, мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы они уважали нас. Для меня Месси — игрок «Барселоны». Мы уважаем «Барселону» и не можем говорить об этом сейчас», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 641 гол и 282 голевые передачи в 745 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» заявил, что его слова о продаже Месси неверно интерпретировали.