Президент ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси

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Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о возможном подписании форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Президент ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси
  • Reuters

«Вы знаете, мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы они уважали нас. Для меня Месси — игрок «Барселоны». Мы уважаем «Барселону» и не можем говорить об этом сейчас», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 641 гол и 282 голевые передачи в 745 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» заявил, что его слова о продаже Месси неверно интерпретировали.

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