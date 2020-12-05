И.о. президента «Барселоны» заявил, что его слова о продаже Месси неверно интерпретировали

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Исполняющий обязанности президента испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Тускетс опроверг появившееся в прессе своё высказывание о том, что он бы продал нападающего команды Лионеля Месси прошлым летом.
И.о. президента «Барселоны» заявил, что его слова о продаже Месси неверно интерпретировали
  • Reuters

«Я не говорил, что продал бы Месси. Я сказал, что с финансовой точки зрения его уход был бы хорош для клуба. Если это будет необходимо, я объясню Куману, что СМИ неверно перевели то, что я сказал», — приводит Тускетса Sport.es.

Он отметил, что Месси сделал несоизмеримо много для клуба, но подчеркнул, что бренд клуба не может зависеть только от одного человека.

«Повторюсь, я готов поговорить с Куманом и Месси, чтобы объяснить им сложившуюся ситуацию. Очевидно, что с этого момента я собираюсь ограничить своё появление в СМИ», — добавил Тускетс.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. Минувшим летом он мог покинуть клуб, но всё же остался.

Ранее сообщалось, что Месси перейдёт в ПСЖ в 2021 году.

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