Источник: Месси перейдёт в ПСЖ в 2021 году

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдёт во французский ПСЖ во время летнего трансферного окна 2021 года,
Источник: Месси перейдёт в ПСЖ в 2021 году
  • Reuters

«Месси будет в ПСЖ в следующем году. Это не шутка», — сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Летом 2020 года Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Форвард вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но «Барселона» заблокировала уход своего капитана.

В сезоне-2020/21 аргентинец провёл за сине-гранатовых 12 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» истечёт летом следующего года. 

Ранее Паредес заявил, что в ПСЖ будут ждать Месси.

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