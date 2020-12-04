Источник: Месси перейдёт в ПСЖ в 2021 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдёт во французский ПСЖ во время летнего трансферного окна 2021 года,

«Месси будет в ПСЖ в следующем году. Это не шутка», — сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Летом 2020 года Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Форвард вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но «Барселона» заблокировала уход своего капитана.

В сезоне-2020/21 аргентинец провёл за сине-гранатовых 12 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» истечёт летом следующего года.

Ранее Паредес заявил, что в ПСЖ будут ждать Месси.