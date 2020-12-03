Паредес заявил, что в ПСЖ будут ждать Месси

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес поддержал слова своего партнёра по команде Неймара о приглашении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во французский клуб.

«Месси в «ПСЖ»? Я надеюсь на это. Мы все хотим видеть его здесь, но решение будет за ним. У нас потрясающий состав, отличные футболисты и просто хорошие люди. Как я уже сказал, надеюсь, Лео примет лучшее для себя решение, но мы будем ждать его с распростёртыми объятиями», — цитирует Паредеса ESPN.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. Минувшим летом он мог покинуть клуб, но всё же остался.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» выразил мнение, что стоило продать Месси прошлым летом.