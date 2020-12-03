Исполняющий обязанности президента «Барселоны»: я бы продал Месси прошлым летом

Исполняющий обязанности президента испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Тускетс поделился мнением о несостоявшемся уходе форварда и капитана команды Лионеля Месси.

«Если говорить с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это был желательный шаг. В плане средств, которые клуб бы получил и сэкономил. Ла Лига требует ограничения зарплат», — приводит слова Тускетса Marca.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. Минувшим летом он мог покинуть клуб, но всё же остался.

Ранее Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси в следующем сезоне.