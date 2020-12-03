Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси в следующем сезоне

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет воссоединиться с бывшим партнёром по «Барселоне» Лионелем Месси.

«Больше всего я хочу вновь с ним сыграть. У него не будет проблем со мной, я уверен. Хочу снова играть вместе с Месси и уверен, что мы должны сделать это в следующем году», — цитирует ESPN слова бразильца.

Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Летом 2020 года аргентинец был близок к уходу из каталонского клуба, но принял решение остаться в команде минимум до конца нынешнего контракта. Договор Месси с «Барселоной» действует до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на выезде одолел «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.