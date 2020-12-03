Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси в следующем сезоне

Короткая ссылка
Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет воссоединиться с бывшим партнёром по «Барселоне» Лионелем Месси.
Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси в следующем сезоне
  • Reuters

«Больше всего я хочу вновь с ним сыграть. У него не будет проблем со мной, я уверен. Хочу снова играть вместе с Месси и уверен, что мы должны сделать это в следующем году», — цитирует ESPN слова бразильца.

Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Летом 2020 года аргентинец был близок к уходу из каталонского клуба, но принял решение остаться в команде минимум до конца нынешнего контракта. Договор Месси с «Барселоной» действует до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на выезде одолел «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить