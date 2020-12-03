ПСЖ на выезде одолел «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе парижского коллектива дубль оформил Неймар, а также отличился Маркиньос. У хозяев единственный мяч забил Маркус Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков. ПСЖ с таким же количеством очков находится на второй позиции, уступая по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов.