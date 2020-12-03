ПСЖ на выезде одолел «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

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Французский ПСЖ обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
ПСЖ на выезде одолел «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе парижского коллектива дубль оформил Неймар, а также отличился Маркиньос. У хозяев единственный мяч забил Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков. ПСЖ с таким же количеством очков находится на второй позиции, уступая по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов.

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