ПСЖ на выезде одолел «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Французский ПСЖ обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе парижского коллектива дубль оформил Неймар, а также отличился Маркиньос. У хозяев единственный мяч забил Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков. ПСЖ с таким же количеством очков находится на второй позиции, уступая по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов.