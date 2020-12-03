«Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Испанская «Барселона» разгромила венгерский «Ференцварош» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте каталонцев вывел вперёд Антуан Гризманн, через шесть минут отличился Мартин Брайтвайт, а на 28-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле.

«Барселона» одержала пятую победу в нынешнем розыгрыше и набрала 15 очков, гарантировав себе первое место в группе G. «Ференцварош» с одним очком в активе находится на последней строчке.

Ранее сообщалось, что покер Оливье Жиру принёс «Челси» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить