«Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов

Испанская «Барселона» разгромила венгерский «Ференцварош» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте каталонцев вывел вперёд Антуан Гризманн, через шесть минут отличился Мартин Брайтвайт, а на 28-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле.

«Барселона» одержала пятую победу в нынешнем розыгрыше и набрала 15 очков, гарантировав себе первое место в группе G. «Ференцварош» с одним очком в активе находится на последней строчке.

Ранее сообщалось, что покер Оливье Жиру принёс «Челси» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.