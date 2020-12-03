Покер Жиру принёс «Челси» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов
- Reuters
Игра состоялась в Севилье и завершилась в пользу гостей — 4:0.
В составе лондонской команды все мячи забил Оливье Жиру. Француз отличился на 8-й, 54-й и 74-й минутах, а на 83-й минуте он реализовал пенальти, оформив покер.
«Челси» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе E. «Севилья» с 10 очками находится на второй позиции в квартете.
Ранее сообщалось, что «Зенит» крупно проиграл «Брюгге» в ЛЧ и потерял шанс на выход в Лигу Европы.