«Ненормальная ситуация, когда к игрокам относились как к товару»: 25 лет назад появилось правило Босмана

25 лет назад Европейский суд удовлетворил иск полузащитника Жан-Марка Босмана против УЕФА, Королевской бельгийской футбольной ассоциации и «Льежа». Этот вердикт привёл к появлению правила, в соответствии с которым клубы потеряли право требовать компенсацию после окончания контракта с игроками, становящимися свободными агентами. Кроме того, граждане ЕС перестали считаться легионерами во всех европейских чемпионатах.

15 декабря 1995 года Европейский суд в Люксембурге вынес решение, которое стало судьбоносным для всего мирового футбола. Он удовлетворил иск бельгийского полузащитника Жан-Марка Босмана к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это привело к незамедлительному введению так называемого правила Босмана, в соответствии с которым после окончания действия договора с клубом футболист становился свободным агентом. Кроме того, в результате исков спортсмена граждане государств Евросоюза перестали считаться легионерами в чемпионатах стран ЕС.

До прогремевшего на всю планету дела имя Босмана было известно лишь в узких кругах. Он начал профессиональную карьеру в 1983 году в клубе «Стандард» родного Льежа, с которым за пять последующих сезонов смог завоевать лишь бронзовые медали чемпионата Бельгии, а также один раз выйти в финал кубка страны. Полузащитник вызывался и в молодёжную сборную страны и одно время даже выводил её на поле в качестве капитана.

В 1988 году Босман подписал двухлетний контракт с пятикратным чемпионом Бельгии «Льежем». По окончании срока соглашения клуб предложил ему новый контракт, однако со значительно худшими условиями — гонорар футболиста должен был сократиться на 75%. Но сам футболист не хотел оставаться в команде и нашёл для себя более подходящий вариант — французский «Дюнкерк».

Однако на тот момент в европейском футболе игрок не мог стать свободным агентом после окончания действия контракта, и в «Льеже» решили не отпускать бельгийца. Руководство клуба потребовало от французов денежную компенсацию в размере примерно €500 тыс., согласно данным Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Такая сумма не устраивала потенциальных покупателей, и сделка сорвалась. Свою роль сыграл и регламент УЕФА, в соответствии с которым Босман являлся легионером за пределами Бельгии, а в официальных матчах на поле могли выходить максимум три футболиста с иностранными паспортами.

Однако полузащитник не собирался сдаваться и начал изучать юридическую составляющую вопроса. Он нанял адвоката Люка Миссона и подал в высший орган континента, Европейский суд, сразу три иска: на клуб «Льеж», Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию и УЕФА. По его мнению, на тот момент европейская и мировая трансферная система устарела и требовала кардинальных изменений, что и побудило его пойти на столь рискованный шаг. На сторону Босмана встала FIFPro.

Бельгийский футболист Жан-Марк Босман (справа) вместе со своими адвокатами Люком Миссоном (слева) и Жан-Луи Дюпоном (справа) присутствует на съезде Европейского парламента по спорту в Брюсселе.

Reuters

Тяжба продолжалась на протяжении пяти лет. В итоге, суд постановил, что существовавшие футбольные правила нарушали Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (также известный, как Римский договор), запрещавший ограничивать передвижение работников после завершения контракта. Также был удовлетворён иск бельгийца по поводу того, что граждане ЕС являются легионерами в других чемпионатах. В УЕФА попытались опротестовать этот вердикт, однако в ответ в ЕС пригрозили организации лишением официального статуса.

Дело Босмана полностью изменило лицо современного футбола и трансферного рынка, который начал приносить клубам колоссальную прибыль. Кроме того, значительную долю доходов теперь составили реклама и телевизионные трансляции. Благодаря этому финансы сконцентрировались в руках узкого числа наиболее богатых клубов, которые и борются за высшие европейские трофеи.

Однако по мнению самого Босмана, на ситуации сказалось не столько названное в его честь правило, сколько изменения в трансферном регламенте, произошедшие в 2001 году и начавшие приносить клубам ещё больший заработок.

«Решение суда по моему делу должно было создать почву для перераспределения игроков в клубах, но в итоге всё работает иначе. Едва ли правильно продавать молодых футболистов за €30-40 млн ещё до того, как они действительно покажут, на что способны», — цитирует бельгийца Deutsche Welle.

Но возможность обогатиться и использовать доходы себе во благо получили не только клубы, но и футболисты. Иронично, что самому Босману не удалось отхватить лакомый кусочек от исхода дела, а судьба его после нашумевшего процесса достаточно печальна.

Большая часть компенсации от выигранного процесса пошла на оплату судебных издержек и других накопившихся долгов, так как на время разбирательства карьера полузащитника была приостановлена. Это, в свою очередь, привело к его банкротству. Некоторое время ему даже пришлось жить в гараже в доме родителей — настолько ухудшилось финансовое положение некогда перспективного игрока. Осуществить мечту и поиграть на высочайшем уровне ему так и не удалось, и до конца карьеры в 1996 году он вынужден был защищать цвета команд из низших дивизионов Бельгии и Франции.

Об отношении к восставшему против европейского футбола спортсмену наиболее красноречиво говорит случай, произошедший в 1998 году. Игроки сборной Нидерландов приняли решение помочь коллеге и отдали ему бонусные выплаты за товарищеский матч с Бельгией. Соотечественники же, по словам Босмана, не только не последовали их примеру по настоянию местной федерации, но и призывали нидерландцев этого не делать.

После завершения карьеры Жан-Марку пришлось искать новый источник дохода. Он стриг газон и даже был вынужден просить у государства социальную помощь. На фоне многолетней тяжбы не задалась и личная жизнь: в какой-то момент его супруге надоело терпеть финансовые лишения, и она подала на развод.

Но несмотря на все невзгоды Босман признавался, что не отказался бы от идеи отстаивать правоту, если бы ему представилась возможность изменить свою жизнь. По его словам, не имеет значения и то, что новое поколение игроков уже и вовсе не знает о его деле.

«Я думаю, что сделал многих людей намного счастливее. Благодаря потрясающему решению суда по моему делу десятки тысяч людей получили работу, а мне удалось сделать хорошее дело... Я горжусь тем, какое замечательное решение принял, а также поддержкой FIFPro. Мне кажется, если бы мне пришлось пройти этот путь вновь, я бы это сделал. В современном мире имела место совершенно ненормальная ситуация, когда к игрокам относились как к товару», — заявил Босман.

Рассказывая историю бельгийца, нельзя не упомянуть дело Игоря Симутенкова, которое позволило расширить «правило Босмана» и облегчить жизнь российским футболистам. В 2005 году нападающий «Тенерифе» выиграл дело у Федерации футбола Испании и Министерства образования, культуры и спорта Испании, доказав, что действующий регламент нарушает соглашение между Россией и Европейским союзом. После разбирательства, длившегося около четырёх лет, граждане РФ также перестали считаться легионерами в чемпионатах стран ЕС.