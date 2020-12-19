«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в Примере

Короткая ссылка
«Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью в матче 14-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в Примере
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

«Валенсия» забила первой. На 29-й минуте отличился Муктар Дьякаби.

«Барселона» ответила голами Лионеля Месси и Рональда Араухо, забивших на четвёртой компенсированной к первому тайму и 52-й минутах.

Уйти от поражения «Валенсии» помог гол Макси Гомеса, отличившегося на 69-й минуте.

Российский хавбек «Валенсии» провёл на поле 90 минут, но не отличился результативными действиями.

«Барселона» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 15 очками — 12-я.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить