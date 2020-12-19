«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в Примере
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.
«Валенсия» забила первой. На 29-й минуте отличился Муктар Дьякаби.
«Барселона» ответила голами Лионеля Месси и Рональда Араухо, забивших на четвёртой компенсированной к первому тайму и 52-й минутах.
Уйти от поражения «Валенсии» помог гол Макси Гомеса, отличившегося на 69-й минуте.
Российский хавбек «Валенсии» провёл на поле 90 минут, но не отличился результативными действиями.
«Барселона» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 15 очками — 12-я.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб.