«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в Примере

«Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью в матче 14-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

«Валенсия» забила первой. На 29-й минуте отличился Муктар Дьякаби.

«Барселона» ответила голами Лионеля Месси и Рональда Араухо, забивших на четвёртой компенсированной к первому тайму и 52-й минутах.

Уйти от поражения «Валенсии» помог гол Макси Гомеса, отличившегося на 69-й минуте.

Российский хавбек «Валенсии» провёл на поле 90 минут, но не отличился результативными действиями.

«Барселона» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 15 очками — 12-я.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб.