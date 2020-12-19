Лондонский «Арсенал» показал худший результат за 46 лет по набранным очкам

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» проводит один из самых неудачных стартов сезона в своей истории.

Как сообщает Opta, нынешние результаты «Арсенала» являются худшими за последние 46 лет.

За 14 туров нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) «канониры» набрали лишь 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

Последний раз «Арсенал» набрал так мало после 14-го тура чемпионата Англии в сезоне-1974/75 — 13 очков.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.