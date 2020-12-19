«Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Эвертон» открыл счёт уже на 22-й минуте благодаря автоголу защитника «Арсенала» Роба Холдинга, срезавшего мяч в свои ворота после удара Доминика Калверта-Льюина.

«Арсенал» сравнял счёт благодаря голу Пепе, реализовавшего пенальти на 35-й минуте.

Победу «Эвертону» принёс гол Йерри Мины, отличившегося на 45-й минуте.

«Арсенал», продливший свою безвыигрышную серию до семи матчей, занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Одержавший третью победу подряд «Эвертон» с 26 очками — второй.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.