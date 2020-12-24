МЮ взял верх над «Эвертоном» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
- Reuters
Встреча прошла в Ливерпуле завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 88-й минуте забил Эдинсон Кавани, а в компенсированное время преимущество манкунианцев удвоил Антони Марсьяль.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал последней командой, вышедшей в полуфинал турнира после «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Брентфорда».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.