МЮ взял верх над «Эвертоном» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/4 финала Кубка английской футбольной лиги.
МЮ взял верх над «Эвертоном» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
  • Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. 

На 88-й минуте забил Эдинсон Кавани, а в компенсированное время преимущество манкунианцев удвоил Антони Марсьяль.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал последней командой, вышедшей в полуфинал турнира после «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Брентфорда».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

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