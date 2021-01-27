«Интер» на 97-й минуте вырвал победу у «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии

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«Интер» в дерби обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
«Интер» на 97-й минуте вырвал победу у «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии
  • Reuters

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1.

«Милан» вышел вперёд на 31-й минуте благодаря голу Златана Ибрагимовича. На 58-й минуте швед был удалён и россонери остались в меньшинстве.

На 71-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт с пенальти, а на седьмой компенсированной минуте Кристиан Эриксен забил победный для хозяев мяч со штрафного.

Таким образом, «Интер» стал первым полуфиналистом Кубка Италии. 

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.

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