«Интер» на 97-й минуте вырвал победу у «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии
- Reuters
Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1.
«Милан» вышел вперёд на 31-й минуте благодаря голу Златана Ибрагимовича. На 58-й минуте швед был удалён и россонери остались в меньшинстве.
На 71-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт с пенальти, а на седьмой компенсированной минуте Кристиан Эриксен забил победный для хозяев мяч со штрафного.
Таким образом, «Интер» стал первым полуфиналистом Кубка Италии.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.