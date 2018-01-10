Футболист Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за предсказания вуду

Бывший нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не продлил контракт с ливерпульским клубом летом 2017 года из-за предсказания служителя вуду.

«Я потратил два лета, чтобы сохранить Лукаку. Что бы ему ни предлагали другие команды, мы давали больше, но он не хотел оставаться. Когда мы достигли соглашения, агент Лукаку направлялся в офис «Эвертона», чтобы подписать новый контракт. Но затем Ромелу позвонил и рассказал, что во время поездки в Африку встретил служителя вуду. Тот предсказал, что форварду следует перейти в «Челси», — приводит слова владельца «Эвертона» Фархада Мошири The Guardian.

Функционер отметил, что в тот момент Лукаку хотел подписать контракт именно с лондонским «Челси». Однако бельгиец в итоге стал игроком «Манчестер Юнайтед», который заплатил на него €85 млн.

Ранее сообщалось, что мэр Ливерпуля обратился в полицию после перехода футболиста Росса Баркли в «Челси».