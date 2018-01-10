Мэр Ливерпуля обратился в полицию после перехода футболиста Баркли в «Челси»

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Мэр Ливерпуля Джо Андерсон обратился в полицию с иском о расследовании перехода футболиста Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси».

Андерсон считает сумму трансфера полузащитника (£15 млн) заниженной и требует проверить сделку на предмет мошенничества.

«Это очень плохая сделка для «Эвертона». А в худшем случае это специальная попытка занизить стоимость игрока на рынке ради футболиста, его агента и покупающего клуба. Я обеспокоен трансфером и хочу, чтобы полиция проверила его на предмет мошенничества. Я считаю, что произошёл сговор», — цитирует The Guardian текст письма мэра Ливерпуля председателю Футбольной ассоциации Англии Грегу Кларку. 

Ранее сообщалось, что Андерсон потребует расследования трансфера футболиста Баркли из «Эвертона» в «Челси».

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