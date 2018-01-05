Мэр Ливерпуля потребует расследования трансфера футболиста Баркли из «Эвертона» в «Челси»

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что намерен инициировать расследование трансфера полузащитника Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси».

«Переход Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси» за £15 млн после того, как он не сыграл ни одной минуты в этом сезоне, а его агент летом сорвал переход за £35 млн, — это плевок в лицо болельщикам «Эвертона», которые всегда его преданно поддерживали», — написал Андерсон в Twitter.

По словам мэра Ливерпуля, Баркли должен был подписать длительный контракт с «Эвертоном» и покинуть команду за более высокую цену.

«Я обращусь в Премьер-лигу и Футбольную ассоциацию Англии с призывом расследовать обстоятельства трансфера Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси», — добавил Андерсон.

I will be writing to .@premierleague & .@FA calling for investigation into the circumstances around the transfer of Ross Barkley between Everton and Chelsea. Agent pulls transfer on deadline day of £35 million doesn’t play again transfer 4 months later £20 million — Joe Anderson (@mayor_anderson) 5 января 2018 г.

Футбольный клуб «Эвертон» базируется в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что Азар дважды отклонил предложение «Челси» о продлении контракта.