Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт в матче «Интер» — «Милан»

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Во время матча 1/4 финала Кубка Италии по футболу произошёл конфликт между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт в матче «Интер» — «Милан»
  • Reuters

В конце первого тайма защитник «Милана» Алессио Романьоли нарушил правила на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович встал на защиту своего одноклубника и началась перепалка. При этом их партнёры по командам удерживали их, чтобы не началась драка.

В итоге Лукаку и Ибрагимович получили по жёлтой карточке.

Примечательно, что во второй половине игры Ирагимович снова получил «горчичник», из-за чего был удалён, а его команда осталась в меньшинстве. 

Ранее сообщалось, что «Интер» на 97-й минуте вырвал победу у «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии.

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